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Автомобильный Нижний Тагил

Ход текущих работ по ремонту дорог в городе проверен мэром Нижнего Тагила

25 августа 2017, 16:35Добавить новость
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Сергей Носов проконтролировал, как идет ремонт автодорог и тротуаров в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле состоялось выездное совещание, которое провел глава администрации города Сергей Носов. Ремонт дорог постоянно контролируется мэром.

Сначала Носов побывал в Тагилстроевском районе, на улице Землячки. На этом объекте уже уложен новый асфальт и смонтированы бордюрные камни на большинстве участков.

Кроме этого, строителям предстоит выработать техническое решение, касающееся стока воды на пересечении с улицей Балакинской. В целом ремонт дороги планируется завершить к концу месяца. При этом глава города отметил, что приемка дороги будет проходить только вместе с прилегающей территорией:

Восстановление благоустройства и уборка должны быть сделаны в обязательном порядке.

 

 

В Дзержинском районе Сергей Носов посетил дорогу на улице Чайковского и территорию от дома № 71 по улице Сибирской до проспекта Вагоностроителей, где будет обустроена пешеходная зона. Там уже уложено 11 000 кв. м. асфальта, восстановлены разрушенные тротуары вдоль дороги. Осталось только нанести разметку в местах пешеходных переходов.

Мэр города также побывал на Старателе и Вые, оценив благоустройство пешеходной зоны возле интерната для слабослышащих и глухих детей по улице Аганичева, 16А.

В 2017 году впервые за много лет на ремонт внутриквартальных дорожек и тротуаров выделено 15 млн рублей. Начатая работа продолжится и в следующем году. Ее объемы и финансирование планируется увеличить в три раза. Будет приобретена новая специальная техника.

По итогам проведенной проверки Сергей Носов отметил:

Отремонтировано 13 автодорог общей площадью более 129 тысяч кв. метров. Их приемка в эксплуатацию состоится в сентябре.



 
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