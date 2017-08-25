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Новости Нижнего Тагила

Хозяйка автосалона в Екатеринбурге попыталась выкупить у полиции 14 китайцев за 200 000 рублей: ей грозит тюрьма (ФОТО)

25 августа 2017, 17:05Добавить новость
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Уроженка Китая совершила коррупционное преступление: она хотела дать взятку оперативному сотруднику по вопросам миграции в обмен на то, чтобы он отпустил 14 ее соотечественников, работающих в уральской столице.

Во время рейда полиции были задержаны 14 гастарбайтеров-китайцев без документов. Вскоре в отдел по вопросам миграции пришла их соотечественница, владеющая автосалоном в Екатеринбурге. Она принесла паспорта задержанных и взятку в размере 200 000 рублей, которую хотела передать одному из сотрудников службы.

Полицейский отказался от легких денег и сообщил в соответствующую инстанцию о попытке дачи взятки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас ей грозит от 7 до 12 лет колонии за совершение преступления по соответствующей статье УК РФ - «покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере», об этом сообщает «Екатеринбург-ТВ».



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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

 

 
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