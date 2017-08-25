Нижний Тагил и индийский Авади могут стать городами-побратимами

Директор УВЗ Александр Потапов предложил индийской стороне сделать Нижний Тагил и Авади городами-побратимами.

На третий день форума «Армия 2017» руководство корпорации «Уралвагонзавод» встретилось с делегацией Республики Индия. На встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество сторон.

На переговорах директор УВЗ Александр Потапов предложил индийской стороне сделать Нижний Тагил и Авади городами-побратимами.

Статус городов-побратимов дает такие преимущества как укрепление деловых, культурных и дружеских связей. Также это выражается в обмене делегациями, опыте ведения городского хозяйства, литературой, кинофильмами и выставками. Помимо этого, статус побратимов подразумевает оказание помощи тому населенному пункту, который пострадал от различных природных катаклизмов, техногенных катастроф и т.д.

Города объединяет важная черта – в обоих муниципалитетах ведется производство танков. Ко всему прочему, у сторон уже есть богатый опыт сотрудничества.





Первые индийские танки Bhishma, выпущенные на заводе Авади (Индия). август 2009 года.



В 1978 году в Индию начались поставки танков Т-72 от УВЗ. Позже специалисты завода помогали своим коллегам в Авади в перестройке танкового завода под выпуск Т-72. Наконец, в 2001 году был заключен первый контракт на поставку в Индию танков Т-90С. До этого новые танки прошли серьезные испытания в условиях индийского климата. Военные Республики высоко оценили работу российской техники. Теперь военная техника УВЗ стоит на вооружении Сухопутных войск Индии.

Сейчас на территории Республики проходит программа по техподдержке производства танков Т-90С/СК. Корпорация УВЗ в рамках государственного проекта «Make In India» («Делай в Индии) сотрудничает с предприятиями как государственного, так и частного секторов экономики Республики. Благодаря программе реализуются различные проекты военно-тактического сотрудничества, а также дальнейшего обслуживания бронетехники от УВЗ, которое включает поставку запчастей и двигателей.