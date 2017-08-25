| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подростки ныряют с двухэтажного здания в запрещённой для купания зоне у плотины Завода-музея в Нижнем Тагиле (ФОТО)

25 августа 2017, 12:40Добавить новость
Нижний Тагил,купание,вода,плотина,тагильский пруд,верхневыйский пруд,дети,подростки,прыжки,опасность,центр защиты населения
Местом для купания и экстремального отдыха подростков Нижнего Тагила стало пространство у плотины завода-музея, несмотря на то, что официально купание там запрещено.

Об опасном детском развлечении - прыжках в воду с двухэтажного хозяйственного корпуса у старой плотины завода-музея - журналистам TagilCity.ru рассказали читатели портала. 

 

Дети прыгают в пруд с высоты на плотине у завода-музея, хотя все знают, что там в воде штыри торчат, потому там даже знак установлен - «купание запрещено». Но им всё нипочём, -- сообщила журналистам TagilCity.ru автомобилистка, проезжавшая мимо полтины. 


Выехав на место, журналисты не застали там подростков-экстремалов. Однако другие подростки купались близ плотины, невзирая на запрещающий знак.

 

Знаем, что некоторые прыгают, но мы таким не занимаемся. Что тут нельзя купаться впервые слышим, а где можно-то? -- ответил один из подростков журналисту TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,купание,вода,плотина,тагильский пруд,верхневыйский пруд,дети,подростки,прыжки,опасность,центр защиты населенияНижний Тагил,купание,вода,плотина,тагильский пруд,верхневыйский пруд,дети,подростки,прыжки,опасность,центр защиты населения


Спасатели регулярно проводят на Тагильском пруду рейды, но штрафовать нарушителей не имеют полномочий.

 

Знак о запрете купания носит рекомендательный характер. Мы регулярно проводим рейды, рассказываем детям, что купаться там нельзя, но, к сожалению, устные внушения не на всех оказывают должный эффект, а штрафовать нарушителей не имеем права ни мы, ни полиция. Та же ситуация и на плотине Верхневыйского пруда. Главная проблема в том, что дети отдыхают там без родителей. Те, в свою очередь, нередко даже не знают о том, что ребёнок ушёл купаться. Тем более не знают о том, что ребёнок купается в запретной зоне, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Центре защиты населения и территории города Нижний Тагил.  

 

Нижний Тагил,купание,вода,плотина,тагильский пруд,верхневыйский пруд,дети,подростки,прыжки,опасность,центр защиты населения


Напомним, в течение этого лета детская легкомысленность уже приводила к трагедии. 23 июня в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом утонула 14-летняя девушка, запутавшись в проволоке

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Причиной смерти утонувшей в Нижнем Тагиле девочки стала проволока: девочка запуталась в ней и не смогла вынырнуть (ФОТО)
24 июня, 18:30
14 30
Жители Нижнего Тагила начали купаться в Тагильском пруду (ВИДЕО)
16 июня, 18:21
3 3
5
Профилактическая операция по работе с несовершеннолетними «Подросток» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 июня, 15:35
3 4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 291
Подписаться на новости