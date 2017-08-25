Подростки ныряют с двухэтажного здания в запрещённой для купания зоне у плотины Завода-музея в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Об опасном детском развлечении - прыжках в воду с двухэтажного хозяйственного корпуса у старой плотины завода-музея - журналистам TagilCity.ru рассказали читатели портала.

Дети прыгают в пруд с высоты на плотине у завода-музея, хотя все знают, что там в воде штыри торчат, потому там даже знак установлен - «купание запрещено». Но им всё нипочём, -- сообщила журналистам TagilCity.ru автомобилистка, проезжавшая мимо полтины.



Выехав на место, журналисты не застали там подростков-экстремалов. Однако другие подростки купались близ плотины, невзирая на запрещающий знак.

Знаем, что некоторые прыгают, но мы таким не занимаемся. Что тут нельзя купаться впервые слышим, а где можно-то? -- ответил один из подростков журналисту TagilCity.ru.



Спасатели регулярно проводят на Тагильском пруду рейды, но штрафовать нарушителей не имеют полномочий.

Знак о запрете купания носит рекомендательный характер. Мы регулярно проводим рейды, рассказываем детям, что купаться там нельзя, но, к сожалению, устные внушения не на всех оказывают должный эффект, а штрафовать нарушителей не имеем права ни мы, ни полиция. Та же ситуация и на плотине Верхневыйского пруда. Главная проблема в том, что дети отдыхают там без родителей. Те, в свою очередь, нередко даже не знают о том, что ребёнок ушёл купаться. Тем более не знают о том, что ребёнок купается в запретной зоне, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Центре защиты населения и территории города Нижний Тагил.



Напомним, в течение этого лета детская легкомысленность уже приводила к трагедии. 23 июня в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом утонула 14-летняя девушка, запутавшись в проволоке.