| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пьяная мать посадила 14-летнего ребенка за руль автомобиля в Каменске-Уральском

25 августа 2017, 21:00Добавить новость
алкоголь,безопасность,нарушение,ребенок,Свердловская область,школьники,административное дело

Жительница Каменска-Уральского не смогла сесть за руль в пьяном виде и попросила малолетнего сына забрать ее. В отношении матери было возбуждено два административных дела.

Ночью 24 августа в Каменске-Уральском полицейские заметили автомобиль, который медленно и неуверенно двигался по дороге. После остановки было обнаружено, что за рулем находится 14-летний мальчик.

 

Подросток рассказал, что в 3:30 ночи ему позвонила его мать и попросила забрать из гостей. Женщина была пьяна, поэтому сама сесть за руль не смогла.

 

В отношении нерадивой матери было возбуждено два административных дела. Семья будет поставлена на учет. Полицейские сообщат об инциденте в школу, где учится ребенок. С восьмиклассником и его матерью будет проведена беседа, пишет интернет-газета Znak.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Профилактическая операция по работе с несовершеннолетними «Подросток» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 июня, 15:35
3 4
Екатеринбурженка избивала, не кормила и довела до отравления чистящим средством и истощения своего 2-летнего сына
31 июля, 12:50
2 15
1
Жительница Верхней Салды превратила квартиру в помойку: из-за антисанитарных условий инспекторы ПДН забрали у нее 2-х детей (ФОТО)
7 июня, 14:35
5 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 242
Подписаться на новости