Пьяная мать посадила 14-летнего ребенка за руль автомобиля в Каменске-Уральском

Жительница Каменска-Уральского не смогла сесть за руль в пьяном виде и попросила малолетнего сына забрать ее. В отношении матери было возбуждено два административных дела.

Ночью 24 августа в Каменске-Уральском полицейские заметили автомобиль, который медленно и неуверенно двигался по дороге. После остановки было обнаружено, что за рулем находится 14-летний мальчик.

Подросток рассказал, что в 3:30 ночи ему позвонила его мать и попросила забрать из гостей. Женщина была пьяна, поэтому сама сесть за руль не смогла.

В отношении нерадивой матери было возбуждено два административных дела. Семья будет поставлена на учет. Полицейские сообщат об инциденте в школу, где учится ребенок. С восьмиклассником и его матерью будет проведена беседа, пишет интернет-газета Znak.