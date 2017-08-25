Родственники потерявшей память пенсионерки разыскиваются в Екатеринбурге (ФОТО)

Неравнодушные люди Екатеринбурга разыскивают родственников пожилой женщины, которая потеряла память. Старушка в настоящее время находится в 23-й больнице.

Известно, что беспамятной пациентке 78 лет. Она утверждает, что её фамилия Тиунова, возможно – Татаркина, пишет ЕАН. По адресу, названному пенсионеркой, живут другие люди, которые о бабушке ничего не знают.





Потерявшая память екатеринбурженка одета в синюю кофту. Её рост около 160 см, волосы седые, глаза светлые.





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