| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Родственники потерявшей память пенсионерки разыскиваются в Екатеринбурге (ФОТО)

25 августа 2017, 08:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,пенсионеры,помощь,Россия,Свердловская область,память,поиски,поиск

Неравнодушные люди Екатеринбурга разыскивают родственников пожилой женщины, которая потеряла память. Старушка в настоящее время находится в 23-й больнице. 

Известно, что беспамятной пациентке 78 лет. Она утверждает, что её фамилия Тиунова, возможно – Татаркина, пишет ЕАН. По адресу, названному пенсионеркой, живут другие люди, которые о бабушке ничего не знают.

Потерявшая память екатеринбурженка одета в синюю кофту. Её рост около 160 см, волосы седые, глаза светлые.

Любую информацию о женщине сообщать по номеру 8-963-440-51-05.

 

больница,город,Екатеринбург,здоровье,пенсионеры,помощь,Россия,Свердловская область,память,поиски,поиск
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля, 08:15
1 2
70-летний велосипедист пострадал под колёсами ВАЗ-2112 в Каменске-Уральском (ФОТО)
14 августа, 07:30
0 1
160 ветеранов в Свердловской области получат выплаты для приобретения квартир
11 августа, 06:30
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 137
Подписаться на новости