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Новости Нижнего Тагила

Работы по благоустройству включенных в федеральную программу дворов в Нижнем Тагиле идут полным ходом (ФОТО)

25 августа 2017, 23:05Добавить новость
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Глава города Сергей Носов посетил дворовые территории, включённые в федеральную программу «Формирование современной городской среды в городе Нижнем Тагиле». Мэр проверил то, как идёт благоустройство дворов.

25 августа Сергей Носов объехал площадки, на которых реализуется федеральная программа по формированию современной среды в Нижнем Тагиле.

В конце июля общественная комиссия рассмотрела 18 заявок на благоустройство. Учитывая финансовые возможности города, в 2017 году в план программы были включены 6 дворовых территории.

Глава города отметил, что, несмотря на идущие полным ходом работы, времени на реализацию планов по благоустройству остаётся немного. В связи с этим руководителям управляющих компаний было предложено ускорить темп работы.

Из недостатков, выявленных в ходе объезда, отмечены низкая вместимость парковочных мест и формальный подход к проектированию дворовых территорий.

 

Надо отметить, что при создании проектов необходимо учитывать не только пожелания жителей, но и основываться на эффективности и целесообразности тех или иных решений. Формализм в этом вопросе привел к тому, что целые куски внутриквартальных территорий остались «бесхозными» и не вошли в планы строителей по благоустройству. Это надо исправлять., -- сказал Сергей Носов.

 

Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, подобные объезды планируется включить в еженедельный план работы мэрии.


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