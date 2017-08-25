Работы по благоустройству включенных в федеральную программу дворов в Нижнем Тагиле идут полным ходом (ФОТО)

Глава города Сергей Носов посетил

25 августа Сергей Носов объехал площадки, на которых реализуется федеральная программа по формированию современной среды в Нижнем Тагиле.



В конце июля общественная комиссия рассмотрела 18 заявок на благоустройство. Учитывая финансовые возможности города, в 2017 году в план программы были включены 6 дворовых территории.



Глава города отметил, что, несмотря на идущие полным ходом работы, времени на реализацию планов по благоустройству остаётся немного. В связи с этим руководителям управляющих компаний было предложено ускорить темп работы.



Из недостатков, выявленных в ходе объезда, отмечены низкая вместимость парковочных мест и формальный подход к проектированию дворовых территорий.

Надо отметить, что при создании проектов необходимо учитывать не только пожелания жителей, но и основываться на эффективности и целесообразности тех или иных решений. Формализм в этом вопросе привел к тому, что целые куски внутриквартальных территорий остались «бесхозными» и не вошли в планы строителей по благоустройству. Это надо исправлять., -- сказал Сергей Носов.

Как передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, подобные объезды планируется включить в еженедельный план работы мэрии.