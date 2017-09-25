Бланки загранпаспортов закончились в Нижнем Тагиле

В Свердловской области начался дефицит бланков загранпаспортов.

Проблема с получением документов для вылета в другие страны возникла в уральском регионе. Так, бланки закончились в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

У многих тагильчан уже пропадают отпуска. Такая проблема имеется даже у тех отпускников, которые специально закладывали время на оформление необходимых документов.

Проблему подтвердил и представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Действительно, могу подтвердить наличие такой проблемы. Вместе с тем отмечу, что возникла она не по причине нерасторопности или нежелания работать сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка. Произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. В настоящее время бланки поступили, и в самое ближайшее время граждане получат свои документы. Руководство УВМ Главка приносит извинения перед людьми за вынужденную задержку в выдаче паспортов.

Также Горелых отметил, что проблема возникла у обладателей «старых» загранпаспортов. Помимо этого, официальный представитель порекомендовал заниматься оформлением необходимых документов заранее, до планирования отпуска, пишет URA.ru.