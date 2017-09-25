Дырки в полу вместо унитазов: родители пожаловались на детский сад в Екатеринбурге

Родители детей, посещающих детский сад №559 в Екатеринбурге, обратились в приемную «Уральского Родительского Комитета».

Как пишет Накануне.ру, родители воспитанников группы №8 не могут вот уже два года добиться установки в санузле для детей унитазов. Дети вынуждены справлять нужду на бетонном полу, в котором находятся дырки.





Ранее родители обратились в прокуратуру, там им ответили, что ремонт состоится в 2017 году. Однако проблема все еще не решена.





Из-за неблагоприятных условий у некоторых детей в группе развились хронические заболевания.





Родительский комитет обещал организовать проверку по факту нарушений.