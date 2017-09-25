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Новости Нижнего Тагила

Электричество пропало в Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за аварии (ФОТО)

25 сентября 2017, 20:50Добавить новость
авария,Вагонка,Нижний Тагил,электричество,алтайская,валегинская,Бобкова,Ленинградский проспект,Зари,светофор,уличное освещение
Электроснабжение исчезло в части Дзержинского района Нижнего Тагила. Свет пропал веерно: некоторые дома частично лишены энергии, а частично имеют электричество. Так, на отсутствие электричества жалуются тагильчане, проживающие на улицах Алтайской, Валегинской, Бобкова, Юности, Зари, Ленинградский проспект и других.

В нашем подъезде нет света, а в соседних есть, -- рассказали TagilCity.ru местные жители. 

Также частично отключено уличное освещение, нарушена работа нескольких светофоров. 

Аварийное отключение электричества произошло в большей части Вагонки. Бригада уже работает, потерпите, -- сообщили редакции в ЕДДС Нижнего Тагила. 

 

 

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