Электричество пропало в Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за аварии (ФОТО)

Электроснабжение исчезло в части Дзержинского района Нижнего Тагила. Свет пропал веерно: некоторые дома частично лишены энергии, а частично имеют электричество. Так, на отсутствие электричества жалуются тагильчане, проживающие на улицах Алтайской, Валегинской, Бобкова, Юности, Зари, Ленинградский проспект и других.
В нашем подъезде нет света, а в соседних есть, -- рассказали TagilCity.ru местные жители.
Также частично отключено уличное освещение, нарушена работа нескольких светофоров.
Аварийное отключение электричества произошло в большей части Вагонки. Бригада уже работает, потерпите, -- сообщили редакции в ЕДДС Нижнего Тагила.