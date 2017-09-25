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Новости Нижнего Тагила

Лидер «Христианского государства» имеет судимость за убийство

25 сентября 2017, 22:35Добавить новость
проверка,Россия,суд,убийство,уголовное дело,Матильда,Калинин,судимость
Лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин, который осуществлял давление на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда», имеет погашенную судимость за убийство.

Как сообщает «РИА Новости», у них есть информация от источников в полиции о том, что лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин ранее судим за убийство. В 2002 году его приговорили к 8 годам тюремного заключения за нарушения трёх статей УК РФ: ст. 105 «Убийство», ст. 162 «Разбой» и ст. 327 «Подделка документов».

На данный момент Александр Калинин вместе с подвижниками находится под арестом за совершение ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса. Лидеру инкриминируют принуждение к совершению сделки, соучастников обвиняют в поджоге автомобиля.

Движение «Христианское государство» выступило с резкой критикой фильма «Матильда». По версии следствия, Калинин оказывал давление на руководство кинотеатров, принуждая отменить показ скандальной картины Алексея Учителя.

Напомним, что ранее в уральской столице мужчина устроил взрыв и пожар в кинотеатре «Космос». По одной из версии сделал он это для того, чтобы не допустить показ фильма «Матильда».

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