Лидер «Христианского государства» имеет судимость за убийство

Как сообщает «РИА Новости», у них есть информация от источников в полиции о том, что лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин ранее судим за убийство. В 2002 году его приговорили к 8 годам тюремного заключения за нарушения трёх статей УК РФ: ст. 105 «Убийство», ст. 162 «Разбой» и ст. 327 «Подделка документов».
На данный момент Александр Калинин вместе с подвижниками находится под арестом за совершение ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса. Лидеру инкриминируют принуждение к совершению сделки, соучастников обвиняют в поджоге автомобиля.
Движение «Христианское государство» выступило с резкой критикой фильма «Матильда». По версии следствия, Калинин оказывал давление на руководство кинотеатров, принуждая отменить показ скандальной картины Алексея Учителя.
Напомним, что ранее в уральской столице мужчина устроил взрыв и пожар в кинотеатре «Космос». По одной из версии сделал он это для того, чтобы не допустить показ фильма «Матильда».
Лидер «Христианского государства» имеет судимость за убийство25 сентября 2017, 22:35Добавить новость
Как сообщает «РИА Новости», у них есть информация от источников в полиции о том, что лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин ранее судим за убийство. В 2002 году его приговорили к 8 годам тюремного заключения за нарушения трёх статей УК РФ: ст. 105 «Убийство», ст. 162 «Разбой» и ст. 327 «Подделка документов».
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