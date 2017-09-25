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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Серова вынуждена жить в полуразрушенном бараке (ФОТО)

25 сентября 2017, 08:30Добавить новость
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Пенсионерка из села Красноярка близ Серова вынуждена жить в ветхом жилье, которое она получила в 1963 году.

Безнадзорный барак, пишет Глобус, мало пригоден для проживания, однако в нём живет несколько семей. Женщина буквально замерзает в разрушающейся квартире, поэтому вынуждена спать на кухне, где есть печка.

Власти города не вносят дом в реестр городской собственности, а отправляют 80-летнюю пенсионерку в суд. Только по решению суда можно будет приватизировать жилье.

 

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Фото: Глобус


Сейчас с юридическими вопросами пенсионерке помогает юрист из Екатеринбурга. Он выяснил, что дом был признан аварийным в 1988 году, а должен был быть расселён в 1993. Зима близко, но до сих пор вопрос с жильём для пенсионерки и её сына не решён.

 
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