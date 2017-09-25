Пенсионерка из Серова вынуждена жить в полуразрушенном бараке (ФОТО)

Безнадзорный барак, пишет Глобус, мало пригоден для проживания, однако в нём живет несколько семей. Женщина буквально замерзает в разрушающейся квартире, поэтому вынуждена спать на кухне, где есть печка.



Власти города не вносят дом в реестр городской собственности, а отправляют 80-летнюю пенсионерку в суд. Только по решению суда можно будет приватизировать жилье.



Сейчас с юридическими вопросами пенсионерке помогает юрист из Екатеринбурга. Он выяснил, что дом был признан аварийным в 1988 году, а должен был быть расселён в 1993. Зима близко, но до сих пор вопрос с жильём для пенсионерки и её сына не решён.