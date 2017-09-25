Российские инвесторы будут получать компенсацию за ремонт объектов ЖКХ

Министерство строительства РФ готовит план поправок для Налогового кодекса, которые коснутся инвесторов ЖКХ.

Согласно ряду поправок от ведомства, частные предприниматели, которые модернизируют предприятия за счет своих средств, будут получать компенсацию расходов.





Возмещение будет происходить за счет налоговых вычетов. Предприниматели, заключившие концессионный договор с коммунальными службами, будут получать возврат после проведения ремонтных работ.





Эксперты уверены, что такие новшества смогут привлечь предпринимателей к спонсированию ЖКХ, что, в свою очередь, повысит качество услуг. Сейчас у государства нет средств для модернизации объектов ЖКХ, а частные инвесторы помогут качественно и оперативно проводить их ремонт, пишет газета «Известия».