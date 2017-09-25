Семиклассница травмировалась во время строительства нового стадиона у школы в Горноуральском (ВИДЕО)

Ученица школы №24 пос. Горноуральский попала на больничный после того, как носила тяжелые ведра на строительной площадке. Строительство стадиона ведется с начала августа и должно было завершиться к 1 сентября. Сроки открытия объекта стоимостью почти 16 млн рублей неоднократно переносились, и школа начала привлекать к благоустройству детей.

Ученики с 7 по 9 классы вместо уроков физкультуры и труда, а иногда и после занятий, работали на стадионе, за строительство которого получил деньги подрядчик. Как рассказывают родители и сами учащиеся – носить тяжелые ведра с грунтом они были вынуждены по инициативе директора школы.

Большинство родителей недовольны ситуацией, но ничего не могут поделать, так как боятся директора школы. Многие из них предпочли остаться анонимами, опасаясь за школьное будущее своих детей и, как они говорят – мстительного директора.

Помогите родителям учеников школы №24 в поселке Горноуральский. Директор школы добровольно-принудительно заставляет учеников школы вместо уроков или после них работать на стадионе, который никак не могут сдать подрядчики. Дети (7-9 класс) растаскивают и утрамбовывают землю. Сначала строительство шло полным ходом, потом затихло, а теперь частично работу возложили на школьников, т.к. уже несколько раз переносили сроки сдачи объекта, но никак не могут закончить, при этом строители, гости из зарубежья, ходят и прохлаждаются. Одна из учениц 7 класса надорвалась на этих работах и находится сейчас на больничном, -- сообщила мама ученика школы.



Родители предоставили видео с площадки, где дети производили строительные работы. На видео, снятом с дороги, видно, как школьники отгружают грунт и носят ведра.



23 сентября в пос. Горноуральский прошло торжественное открытие стадиона. На празднике присутствовало много гостей, сами учащиеся и их родители. В церемонии открытия стадиона участвовали заместитель Главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин, депутат государственной Думы Алексей Балыбердин, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Редакция TagilCity.ru также посетила мероприятие открытия. В разговоре с журналистом родители разошлись во мнениях.

Фото со странице в группе ВК, 25 сентября, 2017 г.



У нас дети учатся в 8 и в 9 классе, может они и работали, но нам дети ничего не говорили, нам об этом ничего не известно. А так – это им полезно, пусть трудятся на благо школы. У нас все спортсмены, стадион хороший, -- рассказала одна из родителей.

Но не все родители учеников были согласны с такой позицией.

Дети таскали ведра с землей, засыпали ячейки на откосах. Работали не один день, когда во время уроков, когда после. Многие родители возмущены – подрядная организация получила деньги, и немалые, а доделывали за них наши дети. Дело в том, что сказать вслух многие боятся – поселок маленький, связываться с директором школы многие опасаются, -- рассказала мама семиклассницы.

По информации от родительского актива, мать семиклассницы, попавшей на больничный после тяжелых работ, отправилась с претензией в школу. Но ее отговорили, так как бабушка девочки работает в этой школе и очень боится потерять работу из-за реакции директора.



Тендер на строительство стадиона выиграло ООО СК «Березит», 8 августа был заключен контракт. Стоимость работ составила 15 996 000 рублей. Сроки открытия спортивного объекта в пос. Горноуральский переносились несколько раз.

По плану стадион должны были открыть к 1 сентября. Затем срок был перенесен на 15 сентября. Когда поняли, что 15 сентября ничего не произойдет, так как работы практически остановились, на улицу выгнали детей. Их заставили доделывать то, что не сделал подрядчик. Открытие 23 сентября, а территория еще не благоустроена до конца. Похоже, пока снег не выпадет, будут школьников гонять на работы, -- поделился мнением один из родителей, присутствовавший на открытии.

Директор МАОУ СОШ №24 Татьяна Заостровных на церемонии открытия стадиона, в числе прочих, поблагодарила и детей, принявших участие в строительстве. В телефонном разговоре с журналистом TagilCity.ru она заверила, что детский труд использовался всего 1 раз.

Почти все работы завершены. 99% работ завершены, на неделе еще посмотрим, что доделать «на чистовую». Дети выходили один день на работу, но это работы по благоустройству стадиона. Мы сами улучшаем то, что должно быть на поле. С мая по сентябрь у нас работает исключительно трудовой отряд, -- сообщила директор школы.

Слова Татьяны Заостровных родителей - собеседников TagilCity.ru - удивили: они никогда не слышали о таком стройотряде в школе.