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Новости Нижнего Тагила

Акция «Семья без наркотиков» среди школьников прошла в Нижнем Тагиле

26 марта 2017, 16:45Добавить новость

Инспекторы ПДН совместно с сотрудниками полиции провели профилактическое мероприятие, целью которого являлось выявление фактов употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических веществ. 

Познавательное мероприятие провели сотрудники 21-го отделения полиции Нижнего Тагила с учащимися 7-10 классов города. На встрече присутствовали специалист психиатрической больницы и районного суда.

Детям показали фильм социальной тематики «Урок трезвости» - о вреде алкоголя. Лариса Галич провела интересный эксперимент с коробкой на тему наркотиков, в котором приняли участие 20 учащихся, об этом сообщает ГУ МВД Свердловской области.

В ходе беседы помощник судьи Ирина Бутенко напомнила подросткам о случае, который произошел в школе: один из школьников был приговорен к лишению свободы сроком на 5,5 лет за торговлю наркотиков.

© TagilCity.ru
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