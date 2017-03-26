Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников дежурных частей прошел в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошел первый этап конкурсного мероприятия по оценке профессионального мастерства среди сотрудников дежурных частей в номинации «Лучший по профессии».

На конкурсе присутствовали руководители служб и подразделений Нижнетагильских отделений полиции.





Полицейские соревновались в навыках стрельбы, в спортивной подготовке, знании регламентирующей документации. Зачеты на знание своей профессии сдали и руководители территориальных подразделений, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.





Первое место заняла помощник оперативного дежурного Межмуниципального отделения «Кировградское» Наталья Тыпикина. Второе место занял Алексей подгорный из Кировграда. Третье место досталось Юрию Лешкову из Новоуральска.





Призерам были торжественно вручены дипломы и ценные подарки.