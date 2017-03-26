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Новости Нижнего Тагила

Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Екатеринбурге (ФОТО)

26 марта 2017, 13:30Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,закон,Свердловская область,зоозащитники,митинг,сбор подписей

25 марта в столице Урала зоозащитники вышли на запланированный митинг против жестокого обращения с животными. Они просили граждан подписаться в петиции за принятие закона «Об ответственном обращении с животными».

Участники митинга отметили, что в появлении большого количества безнадзорных собак на улицах города виноваты исключительно сами люди.

Как пишет «Областная газета», активисты просят увеличить срок наказания за жестокое обращение с четвероногими до шести лет лишения свободы. Кроме подписей волонтеры и зоозащитники собрали корма для подопечных и деньги для приютов.

город,Екатеринбург,животные,закон,Свердловская область,зоозащитники,митинг,сбор подписейгород,Екатеринбург,животные,закон,Свердловская область,зоозащитники,митинг,сбор подписей

Фото: «Областная газета»

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