Мужчина поджог прокуратуру Первоуральска из-за маленькой пенсии

Стали известны подробности инцидента, произошедшего накануне в Первоуральске, где мужчина поджог кабинет в прокуратуре и сам погиб при пожаре.

Как сообщили родственники погибшего, мужчина был на пенсии, именно она и послужила причиной чудовищного инцидента. Пенсия у мужчины была в размере прожиточного минимума, но с увеличением последнего, размер ее не изменялся. Погибший хотел выяснить, почему пенсия не увеличивается.





Неоднократно пенсионер уже обращался в разные инстанции, но, вероятно, там не смогли решить проблему.





Как пишет портал Ура.ру, мужчина не употреблял алкоголь и был психически здоров.