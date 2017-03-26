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Мужчина поджог прокуратуру Первоуральска из-за маленькой пенсии

26 марта 2017, 10:05Добавить новость
город,пенсионеры,пожар,прокуратура,Свердловская область,смерть,пенсия,Первоуральск

Стали известны подробности инцидента, произошедшего накануне в Первоуральске, где мужчина поджог кабинет в прокуратуре и сам погиб при пожаре.

Как сообщили родственники погибшего, мужчина был на пенсии, именно она и послужила причиной чудовищного инцидента. Пенсия у мужчины была в размере прожиточного минимума, но с увеличением последнего, размер ее не изменялся. Погибший хотел выяснить, почему пенсия не увеличивается.

Неоднократно пенсионер уже обращался в разные инстанции, но, вероятно, там не смогли решить проблему.

Как пишет портал Ура.ру, мужчина не употреблял алкоголь и был психически здоров.  

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