Подросток из Невьянска снял видео про ремонт центральной улицы: ему грозят проблемами с ЕГЭ, а матери - увольнением (ВИДЕО)

Юноша сделал своеобразный репортаж о проводимом ремонте на улице Ленина, который длится около года. К примеру, школьник отмечает, что вместо щебня используется дешёвый шлак, а затем рассуждает, куда пошли «украденные» деньги.





Защитником школьника выступил адвокат Николай Харченко. Он рассказал, что подростка с активной жизненной позицией объявили в розыск местные власти. Так, представительница администрации сделала рассылку с фотографией школьника коллегам с намерением установить личность ребенка и, очевидно, наказать.





Когда защита мальчика активизировалась, а история получила огласку, сотрудница администрации, сделавшая рассылку, стала отказываться от своих слов.



Известно, что в День ВДВ в защиту мальчика планируется акция протеста. Её намерены устроить участники разновозрастной футбольной команды, где играет мальчик.