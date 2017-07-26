Фотосессия в одном из храмов Татарстана задела чувства верующих: следственный комитет начал проверку (ФОТО, ВИДЕО)

О начале доследственной проверки по факту рекламной съемки нижнего белья в храме пророка Илии села Гари сообщил накануне СУ СКР по Республики Татарстан.



Следствие предполагает, что в действиях авторов фотосессии могут усматриваться признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.





Следственный комитет заинтересовался данным фактом, когда в СК поступила информация о том, что это задело чувства верующих, сообщает «БИЗНЕС Online».





Данный храм давно пришел в негодность: там практически нет полов, стены разрушены, и ремонт там не проводился много десятилетий, поэтому сложно представить, что это полуразрушенное здание не является бесхозным.





Кроме этого, даже местные жители не помнят, когда именно последний раз там проводились богослужения. Притом, они говорят, что где-то раз в год на эти службы приходят человек 20, да и то не из местных. Креста на храме тоже давно нет.





Когда в редакции журнала узнали, что это оскорбило чувства верующих православных людей, был дан комментарий. Вот что рассказала главный редактор журнала «Совет да любовь» Александра Романова:





Проводя фотосессию не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих. При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но не в коем случае как «действующий» храм. Всем, кого эта ситуация задела, и оскорбила мы приносим свои извинения.



Тем не менее скандал о данной фотосъемке фотомодели в прозрачном будуарном платье вышел уже на федеральный уровень: им заинтересовались многие СМИ.







Отец Владимир, под опекой которого находится храм, считает:





По делу-то, конечно, надо этих фотографов наказывать. Не так уж, чтобы сурово, но чтобы человек прочувствовал. Оштрафовать, может быть. От себя действовать я не стану, надо посоветоваться с благочинным. Прихожане, конечно, негативно реагируют — это оскорбление.



Кстати, всю ситуацию вокруг фотосета раскрутила в соцсети байкерша Варвара Астафьева — дочь елабужского священника.





Фото, видео: «БИЗНЕС Online»

На своей страничке «ВКонтакте» она поделилась со своими 1 200 подписчиками, ссылкой на скандальную фотосессию и оставила комментарий следующего содержания:





В людях абсолютно ничего святого не осталось? Для справки — это святое место. В нем люди молились Господу. Сейчас оно заброшено. Но это не значит, что можно там скакать полуголой и лазить для фото и образа. Туда до сих пор люди заходят перекрестившись. Наши прадеды строили это и молились. Пока у них советская власть не отняла эту возможность... Мой отец совершает там молитвенные службы ежегодно. Если у вас нет веры — это не дает право оскорблять веру других. Печально, что наше поколение настолько потеряло разум и духовность.



Сама девушка считает, что ее чувства как верующей задеты очень сильно. Справедливости ради стоит отметить, что дочь настоятеля тоже очень любит фотографироваться — на ее странице более 200 снимков, причем целомудрием отдельные снимки не отличаются.