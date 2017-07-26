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Новости Нижнего Тагила

Шестилетняя Лиза Уханова из России возвращается домой после пребывания в турецкой тюрьме

26 июля 2017, 15:35Добавить новость
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Шестилетняя Лиза Уханова возвращается домой после пребывания в турецкой тюрьме: ее мать, была задержана при попытке пересечь границу с Сирией с двумя детьми: 6-летней Лизой и 1,5-годовалой Аминой.

В середине июля на границе Турции с Сирией были задержаны российские граждане: Светлана Уханова, ее две дочери и гражданский муж. Все они были отправлены в турецкую тюрьму.

Перед этим мать, ставшая сторонницей запрещенной в России группировки ИГИЛ, сожгла документы 6-летней дочери Лизы.

После вмешательства МИД РФ и представителей главы Чечни Рамзана Кадырова девочку передали ее отцу, и сегодня, 26 июля, она вылетает из Стамбула в Москву.

Как рассказал родной отец Лизы, не всем российским детям так повезло. В миграционной тюрьме Турции их остаются еще десятки. В том числе, 1,5-летняя Амина со своими родителями тоже осталась в тюрьме.

Лиза чувствует себя хорошо, но пребывание в турецкой тюрьме ее вымотало, сообщает газета «Известия». Когда ее выпустили, первым делом она попросила у отца мороженое. 

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