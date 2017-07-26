Проверка по факту голодовки заключенных организована в ИК-5 в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сообщается, что днём 25 июля пищу отказывались принимать 11 осуждённых. Они требуют «послабления режима», передает руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко.





По данному вопросу в колонии работает группа сотрудников аппарата ГУФСИН. Они проводят проверку по факту отказа от пищи.





Физическая сила, заверили в ГУФСИН, к участникам акции протеста не применялась.





В курсе ситуации находятся представители надзорных органов – Свердловской областной прокуратуры, Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

20 июля учреждение посетили первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, прокурор Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков. 21 и 24 июля ИК-5 посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и члены ОНК, -- рассказал А.Левченко.

Отмечается, что ситуация – управляемая, и она находится под контролем руководства учреждения.

Видео: пресс-служба ГУФСИН по региону