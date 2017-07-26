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Новости Нижнего Тагила

Свердловская область вошла в ТОП-10 по количеству жалоб на действия коллекторов

26 июля 2017, 14:05Добавить новость
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Средний Урал занимает 9-е месте по России по числу жалоб на деятельность коллекторских агентств.

В России составлены рейтинг коллекторских агентств, на которые поступает наибольшее количество жалоб. В ТОП-10 вошла и Свердловская область: она – на 9-м месте среди них. 1-е, 2-е и 3-е места досталось Москве, Санкт-Петербургу и Подмосковью соответственно.

Как сообщает «Уралинформбюро», число жалоб на коллекторские агентства Среднего Урала составляет 2,34% от общего количества обращений граждан.

В рейтинге самых грубых коллекторов первыми оказались представители Республики Крым. На 2-м и 3-м месте - Костромская область и Мордовия соответственно.

 

 

 
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