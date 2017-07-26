Залогодатель или заложник? Жительница Нижнего Тагила несколько месяцев не может вернуть ПТС из банка

Жительница Нижнего Тагила длительное время не может забрать у ВУЗ-Банка паспорт транспортного средства (ПТС) после погашения задолженности. Несмотря на имеющуюся на руках справку о полном погашении кредита, банк находит новые причины чтобы не возвращать документ владельцу.

Тагильчанка Ирина Викторовна взяла в банке кредит на развитие бизнеса. В договоре займа фигурировали поручитель и имущество в залоге, а именно автокран. При оформлении договора залога паспорт транспортного средства остался в банке, согласно банковским правилам. Поначалу заемщица исправно вносила ежемесячные платежи в счет погашения задолженности по кредиту. Часто она вносила суммы больше, чем было прописано в графике платежей.

Кредит я оплачивала суммами больше, чем требовалось. Хотелось быстрее погасить задолженность, пока доход позволял. В кризис 2015 года доходы упали, как и у многих предпринимателей, и вносить крупные суммы оказалось непосильно. Но, договор есть договор. Я обратилась в банк с предложением написать заявление на реструктуризацию кредита, чтобы платить меньшими суммами. Мне отказали, -- рассказывает историю своего кредитования Ирина Викторовна.

По прошествии определенного срока, когда у заемщика образовалась просроченная задолженность по кредиту, банк подал исковое заявление в суд на взыскание.





Было принято следующее решение – поручитель продал имевшуюся квартиру в ноябре 2016 и принес деньги в банк. Сотрудник службы взыскания ВУЗ-Банка пояснил, что оплатить нужно только 500 000 рублей, так как засчитались суммы внесенные ранее. Банк выдал заемщице справку о полном исполнении обязательств по кредиту перед банком, приставы сняли обременение с залога, но получить ПТС обратно не получилось.





Самое интересное, что только после суда, изучая документы, мы увидели, что в договоре залога неверно прописан VIN номер автокрана, точнее, там вообще стояли другие данные. По сути, и залога то нет, и это ошибка банка. Более того, сотрудник службы взыскания сказал, что все, что платили сверх графика раньше, уходило не туда. Якобы это ошибка его предшественника и операционистов. Но в чем моя проблема? Справка о полном погашении на руках, отдайте ПТС! -- возмущается Ирина Викторовна.

Заемщица приняла решение обратиться в суд с иском о нарушении потребительских прав. Банк, в свою очередь, написал отзыв на исковое заявление, мотивировав это тем, что по данному кредиту еще осталась задолженность.





Оказалось, пока я не забрала решение суда и не принесла его в банк, а банк, в свою очередь, не сделал соответствующую отметку, по кредиту набежали штрафы и пени в сумме 38 000 рублей. Но справка за подписью банка о том, что я ничего не должна, выдана. Тогда сотрудник службы взыскания посоветовал, что нужно сделать, чтобы получить ПТС: нужно оплатить эти 38 000 рублей и про меня все забудут, -- продолжила залогодатель.

Ирина Викторовна решила перечислить требуемую сумму через сервис интернет-банк. Однако, это оказалось невозможным. Счет по кредиту был закрыт.





Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что банковский счет закрыт. То есть, его закрыли, так как вся задолженность была погашена, а деньги теперь перечислять некуда, -- удивляется тагильчанка.

Женщина обратилась в банк и на ее имя открыли новый счет, она внесла на него требуемую сумму и написала заявление, в котором просила списать денежные средства в счет погашения.





Через неделю я узнаю, что деньги как лежали, так и лежат на этом счете. Никто их никуда не списал. Они и по сей день там болтаются. Сотрудники офиса вразумительное пояснить ничего не смогли. Но, при этом штрафы и пени начисляются каждый день. Моя ошибка в том, что оказавшись в страшной ситуации, я верила банковским сотрудникам. Только сейчас понимаю, все устные договоры с Андреем, сотрудником службы взыскания, все гарантийные письма, которые приносили мы с поручителем в банк, всё это были только слова. Он даже разговаривал с нами не в клиентском зале, а всегда при встрече он просил выйти на улицу и поговорить на крыльце, -- рассказала клиент ВУЗ-Банка.

Теперь заемщица готова подать на ВУЗ-Банк в суд повторно, так как накануне выяснилось, что суммы в 38 000 рублей, так и лежащей на счете без движения, недостаточно. Сумма, по словам сотрудника службы взыскания, должна быть более 130 000 рублей.

Я в шоке. Когда попросила расшифровку, сотрудник по взысканию ответил, что это внутренний документ банка, и показывать его мне не имеют право. Но после моего замечания, что я намерена обратиться в вышестоящие инстанции, сумма моей, якобы задолженности, чудесным образом снизилась до 90 000 рублей. ПТС до сих пор получить не могу, пени и штрафы какие-то набегают, общаются со мной не под камерами в зале, а на крыльце банка. Замкнутый круг, -- высказала претензию к банку тагильчанка.

Представители службы взыскания ВУЗ-Банка в Нижнем Тагиле отказались разговаривать по ситуации с журналистом TagilCity.ru, ссылаясь на банковскую тайну и отсутствие полномочий давать какие-либо комментарии. Сотрудники тагильского офиса посоветовали обратиться в вышестоящий филиал банка. Редакция TagilCity.ru отправила письменный запрос.





Эксперт по вопросам кредитования и взыскания просроченной задолженности из Нижнего Тагила в разговоре с журналистом TagilCity.ru прокомментировал ситуацию, ссылаясь на ГК РФ. Он считает, что начать нужно с письменного обращения в банк с просьбой вернуть ПТС, если эти действия залогодателем еще не предпринимались.



