17-дневная голодовка пайщиков ЖК «Кольцовский» в Свердловской области прекращена (ВИДЕО)

Напомним, пайщики жилищного кооператива «Кольцовский» участвовали в массовой голодовке с 10 августа.
За это время нескольким пайщикам стало плохо, и они по состоянию здоровья вышли из голодовки.
Также от нервных переживаний, не дождавшись своего жилья, умерли двое.
В отношении руководства компании-застройщика возбуждено уголовное дело, по которому ведется расследование. Прокуратура Свердловской области взяла решение вопроса о сроках сдачи дома под особый контроль и направила в адрес врио губернатора региона Куйвашева предложение взять ситуацию под свой личный контроль.
До голодающих доведена информация о порядке и сроках планируемого окончания строительства. Все ответственные представители дали личное слово, что дом будет достроен.
Вечером, того же дня пайщики прекратили голодовку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. При этом люди предупредили, что будут контролировать строителей. Если в понедельник те не появятся на объекте, голодовка продолжится.
Фото, видео: Е1.RU