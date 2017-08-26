17-дневная голодовка пайщиков ЖК «Кольцовский» в Свердловской области прекращена (ВИДЕО)

Прокуратура Свердловской области взяла под особый контроль ситуацию с выполнением срока сдачи многоквартирного дома в Кольцово. В связи с этим голодовка, длившаяся 17 суток, прекращена.

Напомним, пайщики жилищного кооператива «Кольцовский» участвовали в массовой голодовке с 10 августа.



За это время нескольким пайщикам стало плохо, и они по состоянию здоровья вышли из голодовки.



Также от нервных переживаний, не дождавшись своего жилья, умерли двое.





В отношении руководства компании-застройщика возбуждено уголовное дело, по которому ведется расследование. Прокуратура Свердловской области взяла решение вопроса о сроках сдачи дома под особый контроль и направила в адрес врио губернатора региона Куйвашева предложение взять ситуацию под свой личный контроль.





25 августа 2017 года был осуществлен выезд на место голодовки пайщиков. Приехали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры, уполномоченный по правам человека, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.









До голодающих доведена информация о порядке и сроках планируемого окончания строительства. Все ответственные представители дали личное слово, что дом будет достроен.



Вечером, того же дня пайщики прекратили голодовку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. При этом люди предупредили, что будут контролировать строителей. Если в понедельник те не появятся на объекте, голодовка продолжится.





Фото, видео: Е1.RU