Тагильские активисты закрасили адреса магазинов по продаже наркотиков в Дзержинском районе

Акция была организована по инициативе районной администрации, краску предоставили управляющие компании.



Активисты рассказали, что таких адресов очень много – за 50 метров было закрашено 15 надписей. Известно, что через них ведется торговля, несмотря на то, что Роскомнадзор якобы блокирует переход на сайт, передает Тагильский рабочий.



Жильцы регулярно жалуются на появление запретных адресов на домах в УК и администрацию. Сейчас эту работу планируют сделать постоянной.