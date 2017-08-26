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Новости Нижнего Тагила

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин приедет в Нижний Тагил на празднование Дня танкиста

26 августа 2017, 15:45Добавить новость
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На полигоне «Старатель» пройдет военно-патриотический фестиваль, приуроченный к празднованию Дня танкиста.

9 сентября, накануне выборов депутатов и главы города, а также губернатора Свердловской области, в Нижнем Тагиле состоится масштабное мероприятие по случаю празднования Дня танкиста.

В этот день в город прибудет заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, который примет участие в празднования. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter:

Поздравляю #корпорацияУВЗ с 10-летием! Скоро увидимся в Нижнем Тагиле на Дне танкиста. И танкостроителя!

 

Напомним, предстоящее мероприятие заменит проходившую на полигоне «Старатель» с 1999 года выставку вооружений Russia Arms Expo.

Правительство Свердловской области выделило 25,5 млн рублей на празднование профессионального праздника танкистов и танкостроителей в регионе.

Главным мероприятием военно-патриотического фестиваля станет реконструкция Сталинградской битвы. Ожидается, что в этот день на полигоне соберутся 2 500 человек, сообщает АН «Между строк».

 

 

 
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