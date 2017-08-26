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Новости Нижнего Тагила

Волонтёры Екатеринбурга нашли родных потерявшей память пенсионерки

26 августа 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге неравнодушные горожане нашли родственников потерявшей память пожилой женщины, оказавшейся в больнице накануне. Её зовут Людмила Ивановна, и за ней обещала приехать дочь.

Выяснилось, что женщина живёт таким образом более 20 лет. Каждый раз после побега пенсионерку забирают из больниц города. Дочь Алевтина поведала E1.ru, что будучи ребёнком мать не жила с ними, дети были с отцом.

Волонтёры проделали большой путь по поиску родственников пенсионерки. Безрезультатно съездили по адресу, который женщина назвала изначально, затем побывали в центре социального обслуживания.

Не найдя родственников, волонтёры вернулись по первому адресу, но дверь опять никто не открыл. Соседи признались, что видели эту женщину ночующей в подъезде и на улице.

Алевтина рассказала, что это квартира внучки Аллы, с которой проживает пенсионерка. По мнению дочери, та семья устала от бабушки. Сейчас она сама заберёт беспамятную мать к себе на участок, чтобы та не могла уйти за пределы огорода.

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