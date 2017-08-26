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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга не может покинуть Турцию из-за отсутствия документов и денег (ФОТО)

26 августа 2017, 00:05Добавить новость
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25-летняя жительница Екатеринбурга во время пребывания в Турции попала в ДТП. Теперь девушка находится в турецкой больнице без документов и денег. Из страны она выехать не может.

Екатеринбурженка Дарья Бобкова приехала по работе в Турцию. Со своим молодым человеком она отправилась в магазин на мопеде. На светофоре водитель автомобиля КамАЗ не заметил молодых людей и сбил мопед. Ногу Дарьи зажало и разодрало до кости от пятки до колена.

Девушка находится в турецкой клинике без денег и документов. Медицинской страховки она не оформила, поэтому лечение оплатит из своего кармана. Рабочая виза, по которой девушка пребывала в Турции, заканчивается 4 сентября, передаёт E1.ru.

К решению проблемы подключились сотрудники турецкого консульства. Они обещали оказать помощь девушке и её другу, который находится в реанимации.


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Фото: E1.ru
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