Facebook может быть заблокирован в России в 2018 году

Роскомнадзор заявляет, что

Facebook может прекратить свою деятельность на территории РФ.

Эти меры будут приняты из-за того, что сейчас персональная информация о россиянах хранится на серверах за рубежом. По закону, соцсети, которые действуют в РФ, должны хранить сведения о российских пользователях внутри страны.





Если компания к 2018 году не перенесет свои базы данных на территорию России, соцсеть будет заблокирована. Как отмечает руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, действия Facebook являются нарушением закона о персональных данных. Также он заявил, что Twitter уже согласился перенести информацию к середине 2018 года.





Руководство Facebook уже поставлено в известность о сроках исполнения требований, пишет «Российская Газета».