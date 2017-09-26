| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Facebook может быть заблокирован в России в 2018 году

26 сентября 2017, 20:30Добавить новость
безопасность,интернет,нарушение,Россия,роскомнадзор,блокировка,Facebook
Роскомнадзор заявляет, что социальная сеть Facebook может прекратить свою деятельность на территории РФ. 

Эти меры будут приняты из-за того, что сейчас персональная информация о россиянах хранится на серверах за рубежом. По закону, соцсети, которые действуют в РФ, должны хранить сведения о российских пользователях внутри страны.

Если компания к 2018 году не перенесет свои базы данных на территорию России, соцсеть будет заблокирована. Как отмечает руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, действия Facebook являются нарушением закона о персональных данных. Также он заявил, что Twitter уже согласился перенести информацию к середине 2018 года.

Руководство Facebook уже поставлено в известность о сроках исполнения требований, пишет «Российская Газета».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Детские онлайн-казино начали блокировать в России
20 июля, 13:50
3 1
2
Жители России смогут заявлять о нарушениях ПДД с помощью камеры смартфона
сегодня, 22:30
0 0
Студенты Нижнетагильского медколледжа обсудили интернет-безопасность (ФОТО)
вчера, 09:00
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 118
Подписаться на новости