Стажёр ППС получил благодарность за задержание преступника в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Звание подполковника получил Александр Долматов, трудящийся в полиции с 1999 года. Сейчас он работает начальником отделения участковых уполномоченных ОП №17.





С новым званием младшего лейтенанта из стен главного управления вышли пятикурсники юридического института МВД, которые проходят практику в отделении полиции города.



Такие звания, отметим, присваиваются приказом МВД РФ. Поздравления и пожелания озвучил начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.





Кроме того, на совещании особую благодарность получил стажёр ППС Богдан Сидоров. Молодой человек задержал подозреваемого в грабеже, свидетелем которого он стал, находясь на выходном дне. Преступление было совершено в продуктовом магазине по проспекту Вагоностроителей. Выяснилось, что задержанный уже был в розыске за иные имущественные преступления.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила