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Новости Нижнего Тагила

Стажёр ППС получил благодарность за задержание преступника в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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В тагильской полиции в очередной раз прошло торжественное собрание, на котором отличившиеся сотрудники получили новые звания и благодарности.

Звание подполковника получил Александр Долматов, трудящийся в полиции с 1999 года. Сейчас он работает начальником отделения участковых уполномоченных ОП №17.

С новым званием младшего лейтенанта из стен главного управления вышли пятикурсники юридического института МВД, которые проходят практику в отделении полиции города.

 

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Такие звания, отметим, присваиваются приказом МВД РФ. Поздравления и пожелания озвучил начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

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Кроме того, на совещании особую благодарность получил стажёр ППС Богдан Сидоров. Молодой человек задержал подозреваемого в грабеже, свидетелем которого он стал, находясь на выходном дне. Преступление было совершено в продуктовом магазине по проспекту Вагоностроителей. Выяснилось, что задержанный уже был в розыске за иные имущественные преступления.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
 
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