3 года колонии грозит тагильчанину за ложное обвинение в краже телефона (ФОТО)

На жителя Нижнего Тагила заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Местный житель обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что, когда он находился в алкогольном опьянении, двое молодых людей ограбили его. Один избил, а второй украл мобильный телефон и 5 000 рублей.

Сотрудники полиции выехали на предполагаемое место происшествия вместе с заявителем. Там мужчина указал на одного из молодых людей, которые якобы на него напали.

Полицейские опросили подозреваемого. Как и пострадавший, он был не трезв. Молодой человек рассказал, что между ними и правда была ссора. Он подтвердил, что нанес обидчику несколько ударов, однако отрицал кражу имущества.

Тогда полицейские заметили, что на месте происшествия находилась камера видеонаблюдения. Просмотрев записи, они убедились, что подозреваемый молодой человек говорил правду. Также сотрудники полиции провели детализацию с украденного мобильного телефона. Выяснилось, что устройством продолжали активно пользоваться: звонить, принимать звонки и отправлять сообщения.

Кадры с камеры видеонаблюдения. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Полицейские расспросили заявителя вновь. Тот сообщил, что в действительности телефон был при нем. Также он признался, что версию с грабежом придумал, чтобы отомстить молодым людям.

Помимо этого, выяснилось, что лже-заявитель был несколько раз судим и уже отбывал свои сроки в тюрьме. В 2012 году он освободился, но при этом неоднократно попадался на кражах.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит срок до 3 лет лишения свободы.