Сорвавший номера с машины автовандал работает на градообразующем предприятии Нижнего Тагила

Вандалом, сорвавшем номерные знаки с припаркованной машины автоледи в Нижнем Тагиле, оказался мужчина 1989 года рождения. Следствие по заявлению потерпевшей продолжается.
Напомним, 24 сентября неизвестный сорвал номерные знаки и оставил вмятины на автомобиле тагильчанки на парковке перед магазином «Спорт» на проспекте Мира. Неравнодушные прохожие задержали автовандала и вызвали полицию. Владелица автомобиля написала заявление в полицию. Хулигана доставили в отдел полиции 16 Нижнего Тагила.
На сегодняшний день установлена личность вандала. По информации пресс-службы УВД Нижнего Тагила, им оказался мужчина 1989 года рождения, который в момент совершения вандализма находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отрицает свою причастность к произошедшему.
Участковым проводится проверка. Задержанный – мужчина 1989 года рождения. Работает на градообразующем предприятии. Судимостей у него нет. Свою причастность к произошедшему мужчина не признает, объясняет, что он был пьян, его окликнули и схватили. Со слов мужчины, причина задержания ему неизвестна, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.