Сорвавший номера с машины автовандал работает на градообразующем предприятии Нижнего Тагила

Вандалом, сорвавшем номерные знаки с припаркованной машины автоледи в Нижнем Тагиле, оказался мужчина 1989 года рождения. Следствие по заявлению потерпевшей продолжается.

Напомним, 24 сентября неизвестный сорвал номерные знаки и оставил вмятины на автомобиле тагильчанки на парковке перед магазином «Спорт» на проспекте Мира. Неравнодушные прохожие задержали автовандала и вызвали полицию. Владелица автомобиля написала заявление в полицию. Хулигана доставили в отдел полиции 16 Нижнего Тагила.

На сегодняшний день установлена личность вандала. По информации пресс-службы УВД Нижнего Тагила, им оказался мужчина 1989 года рождения, который в момент совершения вандализма находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отрицает свою причастность к произошедшему.