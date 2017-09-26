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Новости Нижнего Тагила

Сорвавший номера с машины автовандал работает на градообразующем предприятии Нижнего Тагила

26 сентября 2017, 18:35Добавить новость
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Вандалом, сорвавшем номерные знаки с припаркованной машины автоледи в Нижнем Тагиле, оказался мужчина 1989 года рождения. Следствие по заявлению потерпевшей продолжается. 

Напомним, 24 сентября неизвестный сорвал номерные знаки и оставил вмятины на автомобиле тагильчанки на парковке перед магазином «Спорт» на проспекте Мира. Неравнодушные прохожие задержали автовандала и вызвали полицию. Владелица автомобиля написала заявление в полицию. Хулигана доставили в отдел полиции 16 Нижнего Тагила.

 

На сегодняшний день установлена личность вандала. По информации пресс-службы УВД Нижнего Тагила, им оказался мужчина 1989 года рождения, который в момент совершения вандализма находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отрицает свою причастность к произошедшему.

 

Участковым проводится проверка. Задержанный – мужчина 1989 года рождения. Работает на градообразующем предприятии. Судимостей у него нет. Свою причастность к произошедшему мужчина не признает, объясняет, что он был пьян, его окликнули и схватили. Со слов мужчины, причина задержания ему неизвестна, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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