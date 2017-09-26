Свердловский избирком заплатит штраф за использование герба РФ на выборах

Территориальные избирательные комиссии в Свердловской области будут оштрафованы за использование на урнах для голосования герба РФ. Такого решения добился блогер из Екатеринбурга Василий Рыбаков.

Все нарушения, которые были замечены в день выборов на избирательных участках, он фиксировал. Позже общественник подал заявление в полицию. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что претензии являются обоснованными. В ответе блогеру заместитель начальника полиции области заявил, что по предоставленным материалам пройдет проверка, по итогам которой будут приняты решения.

Как пишет URA.ru, на урнах для голосования должен быть размещен герб избирательной комиссии. В федеральном законе «О гербе РФ» четко обозначены ситуации, когда уместно использование изображения российского герба. Урны для голосования в этот перечень не входят.