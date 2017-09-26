Свет на Вагонке пропал из-за короткого замыкания на подстанции в Нижнем Тагиле

Короткое замыкание кабеля привело к аварии и отключению электроэнергии вечером 25 сентября в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Под отключение попали улицы Пихтовая, Зари, Парковая, Максарева, Чайковского, Алтайская, Бобкова, 7 ноября, Калинина, Ленинградский проспект, Добролюбова и ряд социальных объектов.

Причиной отключения электроэнергии на Вагонке вечером 25 сентября было короткое замыкание на подстанции «Пихтовая». Факторы, повлекшие за собой замыкание, сейчас выясняются.

Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» проинформировала редакцию TagilCity.ru о произошедшем отключении.

При коротком замыкании кабельной линии 6кВ от подстанции «Пихтовая» не сработал выключать отходящего присоединения и погасла секция. От резервной линии автоматически было подано напряжение на поврежденный участок сети, что привело к отключению других устройств, -- сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Анастасия Анисимова.

Представители «Тагилэнерго» давать комментарий о причинах аварии редакции TagilCity.ru отказались.

Напомним, 25 сентября около 20:00 тагильчане пожаловались на отсутствие электроэнергии в домах на некоторых улицах Вагонки, также частично не работало уличное освещение, была нарушена работа нескольких светофоров.

К 1:30 ночи электроснабжение в Дзержинском районе было восстановлено в полном объеме. Свет есть в больницах, детских садах, школах и других социально-значимых объектах.