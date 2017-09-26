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Новости Нижнего Тагила

Свет на Вагонке пропал из-за короткого замыкания на подстанции в Нижнем Тагиле

26 сентября 2017, 15:15Добавить новость
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Короткое замыкание кабеля привело к аварии и отключению электроэнергии вечером 25 сентября в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Под отключение попали улицы Пихтовая, Зари, Парковая, Максарева, Чайковского, Алтайская, Бобкова, 7 ноября, Калинина, Ленинградский проспект, Добролюбова и ряд социальных объектов. 

Причиной отключения электроэнергии на Вагонке вечером 25 сентября было короткое замыкание на подстанции «Пихтовая». Факторы, повлекшие за собой замыкание, сейчас выясняются.

 

Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» проинформировала редакцию TagilCity.ru о произошедшем отключении.

 

При коротком замыкании кабельной линии 6кВ от подстанции «Пихтовая» не сработал выключать отходящего присоединения и погасла секция. От резервной линии автоматически было подано напряжение на поврежденный участок сети, что привело к отключению других устройств, -- сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго» Анастасия Анисимова.

 

Представители «Тагилэнерго» давать комментарий о причинах аварии редакции TagilCity.ru отказались.

 

Напомним, 25 сентября около 20:00 тагильчане пожаловались на отсутствие электроэнергии в домах на некоторых улицах Вагонки, также частично не работало уличное освещение, была нарушена работа нескольких светофоров. 

 

К 1:30 ночи электроснабжение в Дзержинском районе было восстановлено в полном объеме. Свет есть в больницах, детских садах, школах и других социально-значимых объектах.

 

На место были направлены оперативные выездные бригады, к 1:30 электроснабжение было полностью восстановлено, -- добавили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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