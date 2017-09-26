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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Илья Наливайко в очередной раз разыскивается полицией (ФОТО)

26 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле шестые сутки разыскивают подростка. 16-летний Илья Наливайко ушёл из школы №45 в седьмом часу вечера 20 сентября. С тех пор его найти не удалось.

Ранее Наливайко уже уходил из дома. В компании с другим подростком он в июле 2017 года был задержан в Екатеринбурге после очередного побега.

Его особая примета - родинка под нижней губой слева. Рост юноши - около 165 см.

Имеется информация, что его видели в районе кинотеатра «Родина» 21 сентября. 

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Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о разыскиваемом Илье Наливайко, позвонить в отдел полиции № 18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02, -- просят в нижнетагильской тагильской полиции.

 

 
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