Тагильчанин Илья Наливайко в очередной раз разыскивается полицией (ФОТО)

Ранее Наливайко уже уходил из дома. В компании с другим подростком он в июле 2017 года был задержан в Екатеринбурге после очередного побега.



Его особая примета - родинка под нижней губой слева. Рост юноши - около 165 см.



Имеется информация, что его видели в районе кинотеатра «Родина» 21 сентября.





Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о разыскиваемом Илье Наливайко, позвонить в отдел полиции № 18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02, -- просят в нижнетагильской тагильской полиции.