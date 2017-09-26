Отлов бездомных собак будет осуществляться за счет бюджета городов Свердловской области

Также представители администрации должны будут реагировать на каждую жалобу от местных жителей.





В рамках обсуждения этого вопроса было одобрено предложение областного ветеринарного департамента, пишет Уралинформбюро.





Власти города будут обязаны выделять деньги на отлов и содержание бездомных собак. Областной бюджет, добавим, этих трат не предусматривает.





За последний год в Свердловской области участились случаи нападения безнадзорных животных и собак, оставленных без присмотра хозяев.