Отлов бездомных собак будет осуществляться за счет бюджета городов Свердловской области

Накануне в правительстве Свердловской области озвучили решение по ситуации с бродячими собаками. Так, отлов безнадзорных животных будет под контролем региона, а власти города будут отвечать за каждый случай нападения собак.
Также представители администрации должны будут реагировать на каждую жалобу от местных жителей.
В рамках обсуждения этого вопроса было одобрено предложение областного ветеринарного департамента, пишет Уралинформбюро.
Власти города будут обязаны выделять деньги на отлов и содержание бездомных собак. Областной бюджет, добавим, этих трат не предусматривает.
За последний год в Свердловской области участились случаи нападения безнадзорных животных и собак, оставленных без присмотра хозяев.