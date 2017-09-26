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Новости Нижнего Тагила

Отлов бездомных собак будет осуществляться за счет бюджета городов Свердловской области

26 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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Накануне в правительстве Свердловской области озвучили решение по ситуации с бродячими собаками. Так, отлов безнадзорных животных будет под контролем региона, а власти города будут отвечать за каждый случай нападения собак.

Также представители администрации должны будут реагировать на каждую жалобу от местных жителей.

В рамках обсуждения этого вопроса было одобрено предложение областного ветеринарного департамента, пишет Уралинформбюро.

Власти города будут обязаны выделять деньги на отлов и содержание бездомных собак. Областной бюджет, добавим, этих трат не предусматривает.

За последний год в Свердловской области участились случаи нападения безнадзорных животных и собак, оставленных без присмотра хозяев.

 
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