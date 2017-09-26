Дети выступили в поддержку уволенной за фото воспитательницы из Екатеринбурга (ФОТО)

Напомним, на Викторию Демешкину пожаловались родители воспитанников за то, что девушка выставляла фотографии пресса, ног и иных частей тела. После поступивших жалоб екатеринбурженка удалила аккаунт, однако родители нашли второй.
Также людей возмутил мат, который использовала воспитательница, подписывая свои фотографии. Жалобы родителей и давление руководства детского учреждения вынудили Викторию уволиться. Тем временем, ситуацию обсуждали российские и мировые СМИ.
Сейчас Виктория заручилась поддержкой юных воспитанников.
Девушка обратилась к своим защитникам в соцсетях:
Выражаю вам огромную благодарность. Мне очень приятно. Я очень рада была читать ваши комментарии и сообщения с теплыми словами поддержки в мой адрес, что немаловажно сейчас для меня. Прошу прощения за то, что многие заявки не принимаю и стараюсь не обсуждать эту историю во всеуслышание. Надеюсь, все решится в мою пользу. Скоро все узнаете», - записала она видеоролик в Instagram.