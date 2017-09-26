Дети выступили в поддержку уволенной за фото воспитательницы из Екатеринбурга (ФОТО)

Напомним, на Викторию Демешкину пожаловались родители воспитанников за то, что девушка выставляла фотографии пресса, ног и иных частей тела. После поступивших жалоб екатеринбурженка удалила аккаунт, однако родители нашли второй.





Также людей возмутил мат, который использовала воспитательница, подписывая свои фотографии. Жалобы родителей и давление руководства детского учреждения вынудили Викторию уволиться. Тем временем, ситуацию обсуждали российские и мировые СМИ.



Сейчас Виктория заручилась поддержкой юных воспитанников.

Девушка обратилась к своим защитникам в соцсетях: