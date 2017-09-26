Жители аварийного дома на Тагилстроя требуют ремонта в здании (ФОТО)

Жильцы дома на ул. Гвардейская, 23 жалуются на свои условия проживания.

Ранее этот дом был общежитием. Однако несколько лет назад одному половину здания отремонтировали и сдали как квартиры. Потом управляющая компания «ТС» поделило здание еще раз – на 4 части. Ремонт первой четверти дома остановился, а во второй живут тагильчане, которые давно не могут решить вопрос ремонта с коммунальщиками.

Один из жильцов, живущий на пятом этаже аварийного дома, жалуется, что в период дождя с потолка буквально текут ручьи, обои отходят от стен, а в углу комнаты образовалась плесень.

Жители злополучного дома уже давно жаловались в УК на протекающую крышу и замыкания электропроводки. Тогда коммунальщики предложили сделать ремонт крыши здания за счет жильцов – 700 000 рублей.

Жителям одной четверти дома приходится проводить косметический ремонт в подъезде и заколачивать окна на первом этаже за свой счет. Также только на одной стороне работают батареи. На другой стороне четверти жители пользуются электронагревателями. И проблемы с плохой электропроводкой и протекающей крышек могут привести к печальным последствиям.

Коммунальщики же утверждают, что здание ветхое. Проводить в нем ремонт нерентабельно, пишет ИА «Все Новости».

Жильцы дома намерены обратиться к губернатору и даже к президенту, если им не поможет Администрация Нижнего Тагила.

Фото: ИА «Все Новости»