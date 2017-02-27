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Новости Нижнего Тагила

75 ветеранов Свердловской области получат по полтора миллиона рублей на улучшение жилищных условий

27 февраля 2017, 14:35Добавить новость
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Свердловская область получит из федерального бюджета почти 112,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ и вдов фронтовиков, об этом сообщает «Комсомольская правда». В 2017 году в помощь ветеранам и вдовам участников ВОВ будет выплачено единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей. Список получателей уже составлен. 

Эти деньги получат 75 жителей различных городов Свердловской области, среди которых двое являются непосредственными участниками войны, остальные – вдовы фронтовиков. Узнать о том, включен ли гражданин или его родственник в данный список, можно на сайте Фонда жилищного строительства.

Полученные денежные средства могут быть потрачены на приобретение или строительство жилья, разъясняет Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
© TagilCity.ru
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