75 ветеранов Свердловской области получат по полтора миллиона рублей на улучшение жилищных условий

Свердловская область получит из федерального бюджета почти 112,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ и вдов фронтовиков, об этом сообщает «Комсомольская правда». В 2017 году в помощь ветеранам и вдовам участников ВОВ будет выплачено единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей. Список получателей уже составлен.
Эти деньги получат 75 жителей различных городов Свердловской области, среди которых двое являются непосредственными участниками войны, остальные – вдовы фронтовиков. Узнать о том, включен ли гражданин или его родственник в данный список, можно на сайте Фонда жилищного строительства.
Полученные денежные средства могут быть потрачены на приобретение или строительство жилья, разъясняет Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.