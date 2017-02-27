80 студентов нижнетагильских колледжей приняли участие в форуме «Молодость. Здоровье. Семья»

В Нижнем Тагиле состоялся городской форум «Молодость. Здоровье. Семья», об этом сообщается на сайте Дворца молодежи. 21 февраля в малом зале ГДМ Нижнего Тагила прошел городской форум «Молодость. Здоровье. Семья». Организатором масштабного мероприятия выступил Отдел социально-правовой поддержки и профилактики города. 80 студентов тагильских колледжей приняли в нем участие.
Волонтеры из учебных заведений и молодые лидеры города стали ведущими мероприятия. Среди них – Янина Янина, Худяков Иван, Поляков Григорий, Рыманов Никита, Васильева Анастасия и Косопцова Мария.
Темой форума было здоровье. Молодежь имела возможность познакомиться с законами существования живых систем на разных уровнях, инновационными подходами к здоровью. Это была теоретическая часть.
Далее работа продолжилась в группах. В интерактивной форме молодые люди постигали знания, связанные с психологическим, духовным, ментальным здоровьем, законы здоровых отношений.
Студенты положительным образом отозвались о проведенном мероприятии, высказав свое мнение о пользе полученных знаний. При этом они выразили желание в дальнейшем принимать участие в подобных встречах и готовность изучать данную тему в своих учебных заведениях.