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Новости Нижнего Тагила

80 студентов нижнетагильских колледжей приняли участие в форуме «Молодость. Здоровье. Семья»

27 февраля 2017, 14:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле состоялся городской форум «Молодость. Здоровье. Семья», об этом сообщается на сайте Дворца молодежи 21 февраля в малом зале ГДМ Нижнего Тагила прошел городской форум «Молодость. Здоровье. Семья». Организатором масштабного мероприятия выступил Отдел социально-правовой поддержки и профилактики города. 80 студентов тагильских колледжей приняли в нем участие. 

Волонтеры из учебных заведений и молодые лидеры города стали ведущими мероприятия. Среди них – Янина Янина, Худяков Иван, Поляков Григорий, Рыманов Никита, Васильева Анастасия и Косопцова Мария. 

Темой форума было здоровье. Молодежь имела возможность познакомиться с законами существования живых систем на разных уровнях, инновационными подходами к здоровью. Это была теоретическая часть. 

Далее работа продолжилась в группах. В интерактивной форме молодые люди постигали знания, связанные с психологическим, духовным, ментальным здоровьем, законы здоровых отношений. 

Студенты положительным образом отозвались о проведенном мероприятии, высказав свое мнение о пользе полученных знаний. При этом они выразили желание в дальнейшем принимать участие в подобных встречах и готовность изучать данную тему в своих учебных заведениях. 
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