Два экипажа скорой помощи застряли в мокром снегу во дворе на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По словам очевидцев, два экипажа скорой помощи застряли из-за обилия мокрого снега, затруднившего движение по внутриквартальной дороге, а также из-за автовладельца, неправильно припарковавшего свой автомобиль.

25 февраля около 9 часов утра при выезде из двора по Уральскому проспекту, 36 застряла машина скорой медицинской помощи. Это произошло благодаря снежно-грязевым кучам, которые в этом дворе норма, и быдлячему владельцу отечественного авто, который, не заморачиваясь, припарковался посередине проезжей части. Минут через 40 подъехала вторая скорая, которую тоже откапывали на этом пятачке. Не без помощи добрых людей вытолкали повторно недавно спасенную и вновь застрявшую машину медиков. На протяжении часа две машины скорой медицинской помощи барахтались в грязи, -- поделилась очевидец Ольга с журналистами TagilCity.ru.



Получить оперативный комментарий от управляющей компании, обслуживающей дом и его дворовую территорию, журналистам TagilCity.ru не удалось.



Руководство станции скорой медицинской помощи не смогло прокомментировать ситуацию.

На данный момент об инциденте не докладывали, -- рассказали в администрации Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.

Фотографии очевидцев от 25.02.2017 года.