Лишь 5% украинцев не говорят на русском языке в повседневной жизни

Среди украинцев и россиян проведен опрос, темой которого стали отношения Украины и России, об этом сообщает газета «Известия». В конце 2016 года исследовательским холдингом «Ромир» был проведен соцопрос среди украинцев и россиян. Специалисты хотели выяснить, что, по мнению самих граждан, связывает 2 страны – Украину и Россию.
Опрос был проведен среди населения возрастной категории от 18 до 60 лет. В России было опрошено 1 000 человек, в Украине – 500. При этом выяснилось, что 78% украинцев хотят, чтобы их дети говорили на русском языке, а 16% населения Украины убеждены, что в своей стране нужно разговаривать только на родном языке.
В настоящее время больше половины жителей Украины используют русский язык для общения с друзьями и знакомыми, смотрят русскоязычные фильмы и передачи. 34% украинцев используют русский язык на работе. И лишь 5% жителей Украины при ответе указали, что не используют русский язык в жизни.