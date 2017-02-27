Молодой человек пропал в районе Вагонки Нижнего Тагила в ночь с 23 на 24 февраля (ФОТО)

На Вагонке в Нижнем Тагиле пропал молодой человек 1987 года рождения. Он вышел от друзей в ночь с 23 на 24 февраля и больше никто из близких его не видел.

Паршин Юрий Александрович 23 февраля провёл в гостях у друзей по улице Зари в Нижнем Тагиле. Около 1:30 он направился домой, но там так его не видели.

С тех пор Юрий на связь не выходил. Некая девушка сообщала о том, что он ей звонил, однако ни эту девушку, ни номер телефона никто из близких не знает, -- рассказал редакции TagilCity.ru двоюродный брат пропавшего.

Сестра Юрия нашла дома вещи, в которых он был у друзей. Однако его местонахождение остаётся неизвестным.





Вчера, 26 февраля, родственники сообщили, что написали заявление о розыске в полицию.



