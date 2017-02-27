Отбывающая наказание воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ и может быть освобождена

Евгения Чудновец, приговоренная Катайским судом к 6 месяцам лишения свободы, может быть освобождена к празднику 8 марта, сообщают «Ведомости Урал». 26 февраля осужденная жительница Курганской области Евгения Чудновец подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Напомним, ранее Генпрокуратура РФ обратилась с просьбой освободить заключенную из-под стражи за отсутствием состава преступления.
В обращении к ЕСПЧ было указано, что в отношении нее были нарушены права: на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения. При этом адвокаты осужденной воспитательницы просят признать приговор суда несправедливым.
Эксперты и наблюдатели считают, что Евгения Чудновец может выйти на свободу в преддверии Международного женского дня.