Ревда переполнена бродячими псами: прокуратура начала проверку (ВИДЕО)

Помимо этого внимание прокуратуры привлекло видео, где стая собак в количестве 16-ти особей разгуливает по дворам Ревды.



Прокуратура возмущена тем, что администрация города даже не отвечала на звонки от обеспокоенных жителей. Муниципальным властям предстоит проверка соответствующих мероприятий, включающих контроль над проблемой, реакцию на жалобы горожан и заключение муниципальных контрактов.



Помимо этого стало известно, что Сергей Охлопков, главный прокурор Свердловской области, поручил провести такие проверки по всему региону.



