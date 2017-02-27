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Новости Нижнего Тагила

Ревда переполнена бродячими псами: прокуратура начала проверку (ВИДЕО)

27 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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В Ревде прокуратура организовала проверку по факту бездействия местных властей в отношении бездомных собак, держащих в страхе жителей города. Поводом к реагированию стала публикация СМИ о том, что дети были вынуждены прятаться от бродячих псов на горке.

Помимо этого внимание прокуратуры привлекло видео, где стая собак в количестве 16-ти особей разгуливает по дворам Ревды. 

Прокуратура возмущена тем, что администрация города даже не отвечала на звонки от обеспокоенных жителей. Муниципальным властям предстоит проверка соответствующих мероприятий, включающих контроль над проблемой, реакцию на жалобы горожан и заключение муниципальных контрактов.

Помимо этого стало известно, что Сергей Охлопков, главный прокурор Свердловской области, поручил провести такие проверки по всему региону.

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