Прокурорская проверка в школе Туринска Свердловской области закончилась увольнением двух сотрудников

Прокуратура Туринского района в ходе проверки в МАОУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа» выявила ряд нарушений. Основанием для проведения проверки послужили жалобы родителей школьников. Как сообщает прокуратура, в ходе разбирательства выяснилось, что цены на продукты, указанные в отчетной документации, превышают реальные цены на данные товарные наименования. Например, стоимость кураги была выше реальной на 350 руб.
Сотрудники образовательного учреждения умышленно завышали стоимость, чтобы потом использовать вырученные денежные средства на личные нужды.
Директору школы объявлен выговор, завхоз и замдиректора по дошкольному отделению сняты с занимаемых должностей в соответствии с действующим законодательством. Прокуратура держит ситуацию на контроле, документы по фактам нарушений направлены в СК.