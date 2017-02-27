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Новости Нижнего Тагила

Ребенок-инвалид получил квартиру только через суд в Кушве Свердловской области

27 февраля 2017, 16:35Добавить новость
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Прокуратура Кушвы добилась исполнения жилищного законодательства при предоставлении жилья ребенку-инвалиду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  Законный представитель больного ребенка, являющегося инвалидом, неоднократно обращался в местную администрацию с заявлением о предоставлении отдельного жилья. Администрация, тем не менее, каждый раз отказывала в удовлетворении просьбы, объясняя свое решение отсутствием обязанности предоставления внеочередного жилья и отсутствием свободного жилого фонда. 

Необходимо отметить, что ребенок-инвалид проживает на территории квартиры, которая принадлежит на правах собственности его двоюродному брату, который не является членом их семьи. 

Ребенок имеет хроническое заболевание, которое исключает совместное проживание с ним в одной квартире других граждан, кроме законного представителя. 

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в отношении прав ребенка-инвалида. После этого в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию ГО обязанности по предоставлению ребенку и его представителю отдельного жилого помещения. Иск был полностью удовлетворен. 
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