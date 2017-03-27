| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Похолодание и мокрый снег ждут тагильчан в ближайшую неделю

27 марта 2017, 10:25Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,погода,весна,похолодание,снег,осадки,дождь
Нижний Тагил ожидает снежная и прохладная неделя, сообщают специалисты Гидрометцентра. Зима пока не готова отдать свои права весеннему солнцу. 27 марта  небольшой снег и температура воздуха +2 градуса. Ветер юго-западный.
 
28 марта днем ожидается до +3 градусов, ночью -6. Ветер поменяет направление и будет дуть с юга.
 
29 марта прогнозируется облачная погода с мокрым снегом и гололедом, температура воздуха в дневные часы +1 градус, ночью -3.
 
30 и 31 марта обещают снег и западный ветер, столбик термометра в дневное время опустится ниже нуля. 
 
Выходные станут самыми холодными днями недели. В ночное время прогнозируют -10 градусов, в дневное время не больше -3. Западный ветер 7 м/с.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
Мокрый снег и гололед ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле 24 марта, 11:25
Похолодание до -15 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в середине недели 13 марта, 13:40 1
Тепло из Атлантики придет в Нижний Тагил на следующей неделе 18 февраля, 13:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 74
Подписаться на новости