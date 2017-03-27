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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура проверит факт задолженности по зарплатам 9,4 млн рублей сотрудником автобусного транспорта Екатеринбурга

27 марта 2017, 12:10Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,прокуратура,зарплата,автобус,общественный транспорт,долг,деньги,невыплата
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту задолженности по зарплате сотрудникам ЕМУП «МОАП». Возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Как сообщает прокуратура Свердловской области, ЕМУП «МОАП» задолжало своим работникам за февраль текущего года 9,4 млн руб. Надзорное ведомство вынесло предприятию предписание о немедленном устранении нарушений действующего законодательства.
 
В суд по инициативе прокуратуры было подано 149 заявлений о взыскании долга по заработной плате в пользу работников транспортного предприятия на сумму более 2,5 млн руб.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 марта недовольные сотрудники планируют выйти на митинг.
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Комментарии (1)
xemafor 27.03.2017 12:46:24 #
хаааа,тут в других городах ещё за январь не заплатили зарплату,и всем прокуратурам пофигу...
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